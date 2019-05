Berga eerste na winnen sprint bij KNSB Marathon Cup

Halverwege koers ontstond er een flinke kopgroep met onder andere Casper de Gier, Harm Visser, Marthijn Mulder, Harry Stogdale, Gerwin Smit, Crispijn Ariëns, Hekman, Hoolwerf, Haasjes, Michael en Berga.Vanaf het moment dat de finish in zicht was, sprintten Berga en Michael bij de rest vandaan, waarbij Berga aan het langste eind trok. Ariëns wist er eveneens nog een flinke sprint uit persen, en liet de rest achter zich, waardoor hij het brons wist te pakken.De marathons op inlineskates zijn de eerste koersen in de nieuwe samenstelling van Team Okay Fashion & Jeans met onder meer Robert Post en Michael als nieuwkomers. "De ploeg ligt goed. In de training merk je het ook, we kunnen fijn in elkaars slag rijden en dan word je ook weer beter met z'n allen", zegt Berga.De Hoogevener richt zich nu op het NK Marathon in Staphorst op 15 juni. "Ik ga daarvoor nog naar Calpe met Sjoerd (den Hertog) en Robert (Post). Een weekje fietsen en dan moet het gebeuren."