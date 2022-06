Meeste snelheidsboetes in Emmen, hardst gereden in De Wolden

Hardrijders die worden bekeurd, rijden in Drenthe gemiddeld 9,1 kilometer per uur te hard. Alleen in Flevoland (9,7) rijden weggebruikers gemiddeld sneller langs een flitspaal of lasergun. Gemeente De Wolden spant in Drenthe de kroon.

De Wolden staat in de landelijke top 3 van gemeenten waar de snelheidsoverschrijdingen het hoogst zijn, meldt verzekeraar Independer na een analyse van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) over 2021. Gemiddeld wordt er 13,1 kilometer per uur te hard gereden in de plattelandsgemeente. Alleen in het Friese Waadhoeke (13,5) en het Noord-Hollandse Koggenland zijn de snelheidsovertredingen gortiger. Koggenland spant de kroon met 22,7 kilometer per uur te hard.

Miljoenen boetes

De gemiddelde snelheidsovertreding landelijk was 8 kilometer per uur. In totaal werden er in Nederland vorig jaar 6,7 miljoen snelheidsboetes uitgedeeld. Een kwart daarvan ging naar vijf gemeenten in West-Nederland, waarvan ruim een half miljoen naar koploper Stichtse Vecht in Utrecht.