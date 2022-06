Drentse lucht bevat veel ammoniak

Menigeen die de Volkskrant vanochtend heeft gelezen zal vreemd hebben opgekeken. In een verhaal over het bewijs dat er is voor de cijfers van stikstofuitstoot, kleurt Drenthe vuurrood, net als Brabant en Gelderland. Vijf vragen over stikstofuitstoot.

Het kaartje geeft de gemiddelde hoeveelheid ammoniak in de lucht weer per jaar op basis van satellietgegevens. "Dit is gewoon het verspreidingseffect. Het kaartje zegt niets over waar de ammoniak wordt uitgestoten. Het geeft meer een indruk waar ammoniak terecht komt. Het beeld wisselt per dag. We hebben in Nederland vaak zuidwestenwind en een deel van de ammoniak in Drenthe komt overwaaien uit de Gelderse Vallei en Brabant. Daarom is het ook effectief om juist daar de stikstofuitstoot te reduceren", zegt stikstofprofessor Jan Willem Erisman.