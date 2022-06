Eigenaren pipodorp Oranje: '150.000 euro is een onredelijk hoge dwangsom’

Vertrekken de arbeidsmigranten bij Speelstad Oranje niet of breiden de eigenaren van het huisjespark het huidige aantal uit, dan kunnen de dwangsommen oplopen tot maximaal 150.000 euro. Dat blijkt uit de zitting van de commissie bezwaarschriften die plaatsvond in het gemeentehuis in Beilen.

"Dit is een onredelijk hoge dwangsom", zegt de advocaat van de eigenaren van het park.

Tegen de eigenaren van het pipodorp in Oranje loopt sinds maart een handhavingstraject, omdat de gemeente Midden-Drenthe niet wil dat op het recreatiepark arbeidsmigranten verblijven. Met onder andere de dreiging van een hoge dwangsom hoopt de gemeente de illegale bewoning te stoppen. Zo geldt er een last onder dwangsom voor de uitbreiding van het aantal arbeidsmigranten: voor iedere extra recreatiewoning die sinds 30 maart bewoond wordt moet 12.000 euro worden neergelegd. Toezichthouders van de gemeente bezoeken het park regelmatig om te controleren of de eigenaren zich aan de regels houden. Zij hebben onlangs vastgesteld dat het aantal is uitgebreid. De eigenaren moeten dus hun portemonnee trekken.

Daarnaast wil de gemeente dat de eigenaren van het pipodorp de al gevestigde arbeidsmigranten elders gaan onderbrengen. Daarvoor hadden de eigenaren twee maanden te tijd anders hing ze een dwangsom van 25.000 euro per maand boven het hoofd. Omdat de eigenaren bezwaar hebben ingediend is die termijn verschoven naar zes weken ná de beslissing op het bezwaar. In totaal kunnen beide dwangsommen oplopen tot 150.000 euro, daarna kan de gemeente besluiten dat bedrag te verhogen.

Bezwaren

Het bezwaar dat de eigenaren hebben ingediend gaat over de gang van zaken met de gemeente. Ze vragen een onafhankelijke commissie om een oordeel. Volgens de eigenaren is handhaving door de gemeente Midden-Drenthe onterecht, niet goed onderbouwd en biedt het huidige bestemmingsplan juist wel ruimte voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

"De gemeente laat zich nu leiden door planologische wenselijkheid, geen planologische werkelijkheid", stelt de advocaat van de eigenaren vandaag.

Definitieverschil

Het verschil van inzicht zit met name in de betekenis van de woorden 'verblijfsrecreatie' en 'huishouden'. Volgens de gemeente valt onder verblijfsrecreatie geen werk, maar ontspanning en vrijetijdsbesteding. Bovendien moeten de huisjes door een huishouden gehuurd worden. Een groep arbeidsmigranten zonder onderlinge verhoudingen valt volgens de gemeente daar niet onder.