Onderzoek naar goudveil in Drenthe

Op pad in de Drentsche Aa

Goudveil groeit in vochtige koele bossen met voedselrijk water. In ons land vind je het bij de Drentsche Aa, in Zuid-Limburg en in Twente. Maar niet meer in Noord-Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt er onderzoek gedaan naar goudveil. Kieskamp: "We willen precies weten: wat heeft het nodig, wat is hier zo bijzonder dat die hier staat.""De Noord-Brabantse bossen missen een aantal bosplanten die daar wel gestaan hebben", zegt Kieskamp. "Door intensief landgebruik is het bos gedeeltelijk verdwenen of het zijn snippers geworden. Doordat het bos verdroogd is, of voedselrijk is geworden, zijn een aantal bosplanten verdwenen."