De vijfde klasse F: Weddenschap met topschutter Supèr

Met zeventien doelpunten voert Supèr de topschutterslijst in de rubrieksklasse van Onze Club aan. "Dit seizoen gaan ze er heel makkelijk in. Dus, ja." Supèr laat liever zijn voeten spreken dan dat hij interviews geeft.In de laatste vijf competitieduels scoorde Supèr liefst acht keer. Daarmee helpt hij NWVV naar de vierde plaats en in kansrijke positie voor de tweede periodetitel. Supèr heeft één goal meer gescoord dan Sander van Veen van VCG."Het is gewoon een heel fijne jongen. Dat is het belangrijkste", vertelt hoofdtrainer van NWVV Geert Aalderink over zijn goaltjesdief. "Ook wel wat ondeugend. Houd ik wel van. Hij heeft een fantastische kapbeweging in huis. Eigenlijk speelt hij te laag, maar ik ben allang blij dat ik hem bij me heb, natuurlijk."Tegen SETA durft Supèr een weddenschap aan te gaan met de verslaggever. Bij twee goals en een zege voor NWVV krijgt de topschutter een biertje. "Ja, dat moet wel lukken", klinkt het bekoeld. Tegen de gasten uit Musselkanaal blijven beide netten voor rust leeg.Na de pauze wordt er vijf keer gescoord. NWVV maakt er vier, Yousif doet namens SETA iets terug. De 4-1 van Supèr betekent de negentiende van het seizoen en zijn tweede van de middag. "Waar staat de camera?", vraagt hij aan zijn teamgenoten. Met twee vingers in de lucht geeft hij aan de weddenschap gewonnen te hebben. "Dat biertje komt wel op, Roy kennende", besluit Aalderink met een lach.