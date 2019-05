RTV Drenthe verrast moeders tijdens Moederdag

De afgelopen week konden zoons en dochters hun moeder opgeven via de Facebookpagina van RTV Drenthe. Vandaag, op Moederdag, werden ze verrast met een bosje bloemen en een lekkere koek.Mariska Laning vindt dat haar moeder een bloemetje verdient. "Mijn moeder heeft al zoveel doorstaan en ze gaat er nog steeds voor", zo vertelt ze. "We zagen dat je bij de pakken neer ging zitten en we konden dat niet laten gebeuren. Kop op, of zoals jij dat zegt, kop d'r veur".Damien Hummel vindt ook dat haar moeder in het zonnetje gezet mag worden. De moeder van Damien lag een lange tijd in het ziekenhuis. Verschrikt opent ze de deur "Het was even schrikken, maar heel erg lief", zo vertelt ze.Ina Vos heeft haar moeder opgegeven omdat ze een moeilijke periode heeft. Haar man is drie maanden ziek geweest. "Ondanks alle moeilijke periodes blijft ze voor ons klaar staan."