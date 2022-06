Christelijke partijen verzetten zich tegen choquerende band in Hoogeveen

'Antichristelijk en aanstootgevend' noemen christelijke politieke partijen in Hoogeveen blackmetalband Rotting Christ. Die band treedt op in het Podium, de aankondiging daarvan op reclameborden schoot CDA, ChristenUnie en SGP in het verkeerde keelgat.

In Hoogeveen werd met billboards reclame gemaakt voor het optreden van de Griekse band donderdag. "Wij vinden dat dit soort reclame-uitingen tegen de goede zeden zijn en nodeloos kwetsend. Dat geldt zeker voor de geloofsgemeenschappen en kerken in Hoogeveen", schrijven de partijen in een open brief aan het Podium. "De afbeelding op de borden van deze band is pijnlijk omdat het christelijk geloof wordt beledigd. Dergelijke reclame wordt ook niet geaccepteerd richting andere geloofsgroepen."

De partijen vinden dat een deel van de Hoogeveners bewust wordt gechoqueerd door de uitingen van de band. "Ze maken gebruik van symbolen van het satanisme, zoals een kruis op zijn kop. We hadden dit absoluut ook gedaan als dit over het boeddhisme of de islam ging", zegt interim-fractievoorzitter van het CDA Haaije Feenstra-Paas. "Wij vinden dat je respectvol met minderheden moet omgaan, en dus ook met het christendom. We zijn gewend aan humor en dat er enige provocatie is, maar dit gaat te ver."

Inmiddels zijn de posters verwijderd. Het Podium laat weten nooit dat de intentie te hebben gehad personen te willen kwetsen.

Subsidie

Het steekt de drie politieke partijen vooral dat het Podium een gesubsidieerde instelling is. "Wij zijn tegen het bewust kwetsen van mensen, helemaal als een band deels met gemeenschapsgeld wordt betaald", zegt Feenstra-Paas. "Er is vrijheid van meningsuiting en over smaak valt niet te twisten. Als het een groep fans is die zelf een band inhuurt en daar geld voor inlegt, is het een ander verhaal."