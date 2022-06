Hendrik-Jan de Lange is klaar voor zijn 65ste TT

'Formidabele tijd'

"Als ik naar al die jaren terugkijk, heb ik alles meegemaakt. Het was een formidabele tijd. Regen, zonneschijn, hitte en kou. Het maakt niet uit, het was altijd mooi en dat blijft het na 80 jaar nog steeds."

De Lange vervolgt: "De mooiste TT was voor mij het jaar dat Wil Hartog won. Dat was in de stromende regen, maar dat maakte mij niet uit. Ik was fan van Hartog. Nog steeds. Hij was één met de motor, in een tijd dat de coureurs nog niet zo buiten de motor hingen."

De laatste jaren was De Lange fan van Rossi. In zijn huis hangt zelfs een Rossivlag. " Maar ook Rossi heeft zijn jaren gehad. Of dat iets uitmaakt voor de TT? Nou nee, de gezelligheid blijft. Ik ben er gewoon gek van."

TT Museum