Op de N375 tussen Meppel en Ruinerwold is vanavond een ongeluk gebeurd tussen een motor en een auto. De motorrijder is daarbij gewond geraakt en door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is vanaf de rotonde bij Weerwille tot aan de rotonde bij Blijdenstein in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Volgens een omstander is het ongeluk ontstaan door een voorrangsfout.