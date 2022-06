Crisis in Ter Apel verergert: Rode Kruis plaatst nog eens 40 tenten

Daarin hebben zo'n dertig mensen de nacht doorgebracht. "Maar het probleem is weer iets groter geworden dan het gisteravond was", zegt Gert-Jan Stuivenberg, adjunct-regiomanager COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) tegen RTV Noord

Stuivenberg verwacht dat er de komende nacht nog meer mensen van de tenten gebruik zullen moeten maken. "Elke dag is het weer anders qua instroom," zegt hij, "maar volgens een voorzichtige berekening zullen we de komende nacht 130 plekken tekort komen. In de acht tenten die er nu staan kunnen vier keer acht mensen slapen, dus we komen straks nog steeds honderd plekken tekort."