MSC recht rug tegen kampioenskandidaat

Danny Bijlsma en Jim Veltmaat zetten MSC op 0-2. Vlak voor rust deed Joost Heerschop namens SDO iets terug. In de tweede helft werd er niet meer gescoord. "In de blessuretijd raakte SDO nog de paal", vertelt een opgeluchte hoofdtrainer van MSC Berry Zandink."We hebben de voorsprong met hand en tand verdedigd. Als we deze partij hadden verloren zouden we, gezien de resultaten op de andere velden, diep in de problemen zijn geraakt. Dit is een knappe uitslag en gelukkig hebben we onze rug kunnen rechten", gaat Zandink verder.Zo is de slechte reeks na de jaarwisseling gestuit. "Voor de winterstop wonnen we zeven van de laatste negen duels. Een zeer goede serie. Daarnaast wonnen we twee prestigieuze zaalvoetbaltoernooien. Ik dacht: de trein rijdt door", analyseert de hoofdtrainer. "Na de winterstop hebben we nauwelijks punten gepakt. Het verschil met de onderste plaatsen werd steeds kleiner."Door de stunt op de kampioenskandidaat vergroot MSC de kloof met de degradatiezone naar vijf punten. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de hoofdklasse A. "We zijn er nog niet, maar hebben ons in een positie gespeeld waarin we het op eigen veld kunnen afmaken", besluit Zandink.Over een week ontvangt MSC in Meppel middenmoter AWC uit Wijchen. In de slotronde gaan de wit-zwarten op bezoek bij Silvolde.