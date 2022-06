Woonboerderij in provincie in trek bij Randstedeling

Van alle verkochte woonboerderijen buiten de Randstad heeft één op de vijf vorig jaar een nieuwe eigenaar uit de Randstad gekregen. Daarmee is het aandeel van Randstedelijke kopers in deze markt met 3 procent gestegen ten opzichte van 2020.

In 2015 was 'slechts' één op de negen kopers van een woonboerderij afkomstig uit de Randstad, blijkt uit een rapport over de vastgoedmarkt (agrarisch en landelijk) van makelaarsvereniging NVM. Een woonboerderij buiten de Randstad vindt vaker een koper uit deze regio dan andere gangbaardere woningsoorten buiten de Randstad, constateert de vereniging.

Net als naar reguliere woningen is volgens NVM ook de vraag naar landelijke gelegen woningen enorm. 'In vijf jaar tijd is de krapte voor landelijke woningen ruwweg zes keer sterker geworden. De prijs van de gemiddeld verkochte landelijke woning ging hierdoor met ruim een ton euro omhoog naar 738.000 euro', schrijft NVM.

Prijs voor agrarische grond stijgt

Ook de gemiddelde prijs voor agrarische grond is vorig jaar verder toegenomen met 5,7 procent tot ruim 67.000 euro per hectare. In grote delen van Drenthe kost een hectare grond tussen de 60.000 en 70.000 euro. In het westen van onze provincie liggen de prijzen onder de 60.000 euro. Het meest geld wordt betaald voor grond in de IJsselmeerpolders. Daar kost een hectare al bijna een ton.

In 2021 wisselden landelijk minder veehouderijbedrijven van eigenaar dan in 2020. De makelaars van NVM verkochten slechts 12 varkens- en 5 pluimveebedrijven, tegen respectievelijk 21 en 9 in 2020. Melkveehouderijen zijn nog relatief in trek; 74 bedrijven kregen in 2021 een andere eigenaar. Tegelijk daalde tegen het einde van het jaar het aantal te koop staande bedrijven tot onder de 100.