Kooistra verliest finalewedstrijd tegen Orion en grijpt naast titel

Lycurgus kreeg bij een 2-0 voorsprong maar liefst 5 matchpoints, maar Kooistra en co konden die niet benutten. In de vierde set was het wel gelijk raak bij het eerste setpoint van Orion. In de vijfde set leek de ploeg uit Doetinchem op weg naar de titel (8-11), maar de thuisploeg kwam knap terug tot 11-11. Bij het tweede matchpoint was het raak voor Orion.Door het verlies grijpt Kooistra naast de vierde titel op rij. In 2015 keerde Kooistra, na jaren in het buitenland te hebben gebivakkeerd, weer terug op het oude nest. In 2016, 2017 en vorig jaar greep hij de titel met de Groningers. De 36-jarige Kooistra zal volgend seizoen de mannen van VC Sleen gaan trainen.