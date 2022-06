Coronabesmettingen nemen weer toe: 'Valt in Drenthe wel mee'

De stijging van het aantal positieve coronatests is waarschijnlijk het begin van een nieuwe coronagolf. Dat verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut weet alleen niet hoever het aantal besmettingen kan oplopen en wanneer de piek wordt bereikt. Volgens het RIVM is er nog een hoop onzeker over wat het doet met de ziekenhuisopnames.

Bert Niesters uit Zeegse is viroloog in het Groningse UMCG en ziet dat vooral de coronabesmettingen in de Randstad aan het toenemen zijn. "Ik maak me nog geen zorgen, in Drenthe en Groningen gaat het heel langzaam."

Toename ziekenhuisopname, 'maar niet drastisch'

Volgens Niesters zijn er meerdere redenen voor de toename van het aantal besmettingen. "De nieuwe omikronvariant is zeer besmettelijk, dus ondanks dat je gevaccineerd bent kun je besmet raken. En je ziet dat, omdat in de Randstad meer mensen wonen en er meer festivals zijn, het toeneemt. Ook hebben we de meivakantie gehad."

Vooralsnog ziet Niesters geen lockdown-achtige maatregelen in het verschiet. "Als je gevaccineerd bent is de kans dat je ernstig ziek wordt drastisch afgenomen. We zien de ziekenhuisopnames iets toenemen, maar niet drastisch. Wel moeten we ons realiseren dat door ziekteverzuim het problemen kan opleveren. En dan niet alleen voor de zorg, maar ook voor de inhaalzorg."

'Niet pessimistisch'