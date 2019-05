Voorzitter E&O hoopt alle talenten binnenboord te houden

Na het laatste thuisduel van de eredivisionist, dat met 32-34 werd verloren van Tachos, riep bestuurslid Harwin de Jonge allerlei vrijwilligers naar voren om uit te zwaaien. De herenselectie keek toe en klapte. Waar E&O een jaar geleden afscheid nam van spelers als Toby Trouw, Bas Bulthuis en Sander Visser, verroerde de hoofdmacht zich zaterdagavond niet.Voorzitter Ernst Söllner heeft goede hoop de talentvolle formatie intact te houden. "We zijn in gesprek geweest met alle selectiespelers. Er is duidelijk en goed gesproken. Zoals het nu lijkt gaat er niemand, ook bij de damesselectie, niemand weg", vertelt hij. Zo ging doelman Wouter Sijpkes uit Sleen niet in op de interesse van buurman Hurry-Up.Afgelopen zomer maakte E&O een bewuste stap terug. Jeugd stootte door naar de beide vlaggenschepen. "In Nederland denken spelers zodra ze boven het maaiveld uitkomen een stapje te moeten maken. Wij denken als club dat, dat vaak te vroeg is", gaat Söllner verder. "Bij de mannen hebben we een talentvolle lichting A-junioren. Vorig seizoen werden ze landskampioen en zijn doorgestoomd naar het eerste. Ik denk dat jongens en meisjes één à twee jaar geduld moeten hebben.""Je moet pas gaan als je er klaar voor bent. Wij hopen talenten te prepareren", is de voorzitter enthousiast over het plan. "Wij bieden alle selectieleden het maximale aan faciliteiten. Daarnaast speel je op behoorlijk niveau en bieden we een kleine vergoeding."Söllner denkt dat de damesploeg, die zich handhaafden in de eerste divisie, na de zomer kunnen stijgen op de ranglijst. Het herenteam moet zich de aankomende twee jaar gaan mengen in het gevecht om de bovenste plaatsen. "Als die gasten lekker bij elkaar blijven, hebben wij vertrouwen in een goede afloop", besluit de preses van E&O.