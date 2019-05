Drenthe Toen #34: Jan Sterenberg en op zoek naar een bijzonder zakmes

02.18 - Heleen de Wit van stichting Berlagehuis Usquert over architect Jan Sterenberg. In het Drents Museum in Assen is een tentoonstelling aan zijn werk gewijd. Hij ontwierp onder meer de wijk Emmerhout in Emmen.14.08 - Albert Kloeze over zijn 25-jarige zoektocht naar een zakmes gemaakt door zijn overgrootvader de smid Jan Kloeze. Vandaag het eerste deel.25.48 - Uit het RTV Drenthe archief: Toerisme in Drenthe. Geesje Beenen en Hiltjo D. Schut nemen ons mee naar Orvelte.28.01 - Henk Luning over het lot van het wilde zwijn in Drenthe.33.45 - Aaldert Oosterhuis met een stuk uit de krant aold neis over een verslag over reis in Drenthe uit het jaar 1886.37.17 - uit het archief van de RONO: Juli 1969 in en om de boerderij praat Geesje Beenen over de uitwisseling van boerenzonen Tinus Santing uit Wapse41.45 - Directeur Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum Veendam over armoede in de Drentse Veenkoloniën48.02 - Robbert Oosting leest een verhaal van schrijver Wiebe Kruijer.Heleen de Wit - Stichting Berlagehuis UsquertAlbert KloezeHenk Luning - Historisch onderzoekerSophie TimmerGenoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude)radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.