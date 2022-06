Bewoners Asser flatgebouw zijn overlast zat: 'Er wordt zelfs geslapen in de garage'

De bewoners van het flatgebouw aan de Stelling in Assen zijn het zat. De parkeergarage onder de woningen is een broeinest van overlast en daarom heeft een flatbewoner zich in een brief gericht aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, waarin wordt verzocht iets te verzinnen om de overlast definitief een halt toe te roepen.

De bewoner zegt overlast te ervaren van hangjongeren, bedelende zwervers en drugsdealers. Daarnaast worden er gemeentelijke eigendommen vernield en wordt er zelfs geslapen op parkeerplaatsen onder de flat. Het is niet de eerste keer dat de bewoners hierover aan de bel trekken. Eerdere klachtenbrieven in 2014 en 2018 hebben volgens de schrijver van de brief niet het gewenste resultaat opgeleverd.

'Auto in de brand'

De briefschrijver staat er niet alleen voor. Ook andere bewoners delen de klachten van de schrijver. "Ik ervaar al jaren overlast van jongeren, zowel 's avonds als 's nachts. Ze gaan op de vuist of schreeuwen hard naar elkaar. Ook liggen er veel sigaretten en joints op de grond en liggen er gebruikte naalden en drugsresten op de parkeerplekken", zegt een flatbewoonster. De overlast heeft ook vernielingen tot gevolg. Zo werd er vorig jaar in de garage onder het flatgebouw een auto in brand gestoken, waardoor ook andere auto's beschadigd raakten. Daarnaast wordt er ook bij auto's ingebroken.

Volgens de bewoners is het veiligheidsgevoel aan de Stelling er in de laatste jaren niet bepaald op vooruitgegaan. De gemeente heeft eerder maatregelen getroffen en middelen gebruikt, maar dat leverde niet het gewenste effect op. De bewoners denken dat een deel van de overlast direct of indirect wordt veroorzaakt door de coffeeshop The Happy Corner, die om de hoek zit bij het flatgebouw.

Ook een mannelijke flatbewoner ervaart overlast onder zijn balkon. "Overlast is er zeker. Er is veel hangjeugd, maar niet iedereen is vervelend. Soms moet ik ze wegsturen als ze hier beneden zitten te blowen. Daar gaat mijn was van stinken en dat vind ik maar niks. Als ik er wat van zeg gaan ze de ene keer zonder problemen weg, maar soms moet je dreigen dat je de politie gaat bellen."

'Matrassen op parkeerplaatsen'

Er is niet alleen overlast van hangjongeren. Ook wordt de parkeerplaats gebruikt als overnachtingsplek, laat een bewoner weten. "Soms slapen mensen hier en zoals je kunt ruiken wordt het parkeerdek ook gebruikt als openbaar toilet. Vroeger was het zelfs zo erg dat mensen matrassen neerlegden op de parkeerplaatsen", vertelt ze. Daarnaast lopen er bedelaars rond die geld vragen voor een slaapplek.