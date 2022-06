Terugkeer van spreekgestoelte 'onwenselijk' volgens Vrienden van Asserbos

'Valt wel mee'

Volgens Joop Hellinga, rayonbeheerder van Het Drentse landschap, de stichting die een coördinerende rol speelt in de opbouw van het spreekgestoelte, valt de schade aan de natuur wel mee. "Ik snap de tegenargumenten wel, maar ik denk dat het wel meevalt. Wij houden altijd rekening met de natuur, dat zijn we namelijk verplicht. Bovendien gaat het maar om een paar evenementen, buiten het broedseizoen om."

Daarbij geeft Hellinga aan dat er een nieuw drijvend eilandje komt als rustplek voor watervogels, ter compensatie van het eiland waar het bouwwerk komt te staan: "We gaan oude boomstammen uit het bos daarvoor als basis gebruiken, daar kunnen waterplanten op groeien, en zo maken we er dan een nieuw eilandje van, wat verderop zal komen te drijven. Want dit mag niet ten koste gaan van de dieren."

'Het is het niet waard'

Dat er weinig evenementen gehouden zullen worden, is volgens Gerrit Eerland, de voorzitter van de Vrienden van het Asserbos, juist een reden om de plannen te schrappen. "Het is het niet waard om voor zoveel geld iets op te bouwen waar vervolgens maar weinig gebruik van wordt gemaakt", zegt Eerland.

Andere bedenkingen bij het plan zijn het risico op vandalisme en gebrek aan goede parkeerruimte voor de bezoekers. "We hebben grote zorgen dat de aanwezigheid van een spreekgestoelte vandalisme zal aantrekken en pogingen om van de kant van de vijver naar het eilandje te komen, met alle nadelige gevolgen van dien", aldus de Vrienden van het Asserbos. Volgens Eerland is er nu al geregeld sprake van hangjeugd bij de vijver.

Hellinga van het Drentse Landschap denkt daar anders over. "Overal is wel kans op vernieling. Er zijn altijd wel beren op de weg, maar je moet je niet laten leiden door angst", aldus de rayonbeheerder.

Andere geschikte plek in het bos

Daar komt nog bij dat er volgens de Vrienden van het Asserbos een geschikte andere locatie is voor evenementen, namelijk buitentheater Tivoli. "Het klinkt in eerste instantie misschien sympathiek om oude tijden te laten herleven en de mogelijkheid te bieden om openlucht kerkdiensten te organiseren, maar voor deze en andere activiteiten bestaat inmiddels een uitstekend alternatief in de vorm van openluchttheater Tivoli even verderop in het bos", aldus Eerland.

Geen conflict

Hellinga benadrukt dat hoewel hij zelf enthousiast wordt van het plan, de directie van het Drentse landschap neutraal is in deze kwestie. "We moeten vooral om de tafel om de bezwaren af te wegen en te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen."

Ook Eerland geeft aan dat er geen conflict is, maar sprake is van tegengestelde belangen. "Het bos kan niet praten, dat doen wij voor het bos. Het is nu afwachten of de gemeente kiest voor de historie of voor het bos."