Sporthuis Peize op losse schroeven: 'Veel losse eindjes'

Nu de bouwkosten voor het ambitieuze Sporthuis Peize een half miljoen hoger liggen dan verwacht, is het maar de vraag of het plan doorgang kan vinden. Gisteren werd het onderwerp van de Noordenveldse raadsagenda gehaald, om volgende week besproken te worden. Als het college van B en W tegen die tijd de vele vragen over het plan niet heeft kunnen beantwoorden, is de kans groot dat er een streep door het sporthuis kan.

Uit de aanbesteding blijkt nu dat het plan in totaal 7,5 ton hoger uitvalt dan verwacht. "Dat heeft te maken met de stijging van bouwkosten en de situatie in Oekraïne", verzucht wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks).

Er is haast geboden omdat de offerte die nu voorligt nog maar geldig is tot 27 juni. Wacht de gemeente langer, dan bestaat de kans dat de bouwkosten nog hoger worden.

Maar alleen al de coalitiepartijen kunnen met het huidige plan niet instemmen. Zo laat laten Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks weten dat er 'te veel open eindjes' aan het plan zitten. "Het risico is enorm. Het is nog niet gezegd dat het bij die extra 5 ton blijft", zegt Richard Veurman (Gemeentebelangen).

"We willen eerst duidelijkheid hebben over de kosten", zegt Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks). "De overschrijding is behoorlijk. En weten we precies waar we ja of nee tegen zeggen? Om alles opgehelderd te krijgen zijn er gisteren nog vragen naar het college gestuurd."