Examenuitslagen vmbo basis- en kaderleerlingen ook bekend: 'Ondanks corona bijna iedereen geslaagd'

De leerlingen die nu ook hun diploma op zak hebben gaan nu richting de logistiek, zorg of beveiliging. De leerlingen die vandaag in Coevorden zijn geslaagd, staan te popelen om te beginnen met hun nieuwe opleiding."Ik kreeg vanochtend telefonisch te horen dat ik geslaagd ben, ik had het niet verwacht en ben daarom nog steeds helemaal in shock. Volgend schooljaar wil ik naar het CIBAP in Zwolle om iets met interieurdesign te doen", vertelt de geslaagde Fleur.