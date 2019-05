Dick Lukkien: Dit is knapper dan promoveren

Ik kan dit het beste vergelijken met een kampioenschap van Veendam 1894 in de 3e klasse. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

"En ja, dat is knapper dan promoveren", aldus de oefenmeester. "We hebben het gered met een team dat vorig seizoen 7e werd in de eerste divisie. We zijn gegroeid in de competitie en de jongens hebben zich spectacular ontwikkeld. Het is echt een wereldprestatie."Het duel tegen Willem II kende duidelijk twee gezichten. De Drentse ploeg speelde geen al te beste eerste helft, maar stelde na rust orde op zaken. "We speelden heel onwennig en slordig, maar gelukkig maakten we vlak voor rust de 2-1. In de rust heb ik gezegd dat we moesten gaan spelen om te winnen. Dat hebben we gedaan en uiteindelijk, vind ik, hebben we ook terecht gewonnen. En als je dan weer ziet wat dat doet met de mensen in en rondom de club, dat is geweldig.""Je hoeft deze prestatie niet ergens mee te vergelijken. Daar hoeft voor mij geen stempel op gedruk te worden. Of dit te vergelijken is met een halve finale halen van de Champions League? Op dat niveau heb ik nog nooit gewerkt, dus dat kan ik niet zeggen. Ik kan dit het beste vergelijken met een kampioenschap van Veendam 1894 in de 3e klasse."Woensdag sluit FC Emmen het seizoen af met een thuisduel tegen FC Groningen. Een duel die voor FC Groningen een stuk belangrijker is dan voor FC Emmen, alhoewel Lukkien daar anders over denkt. "Nou die doet er zeker wel toe, want ik wil zo hoog mogelijk eindigen. We kunnen de beste promovendus worden. Dat is ook een eer, zeker omdat iedereen ons zag als degradatiekandidaat nummer 1. We werden zelfs een keer campingelftal genoemd, maar daar wil ik niet meer op terugkomen. Hugo Borst, die dat in het begin van dit seizoen zei, heeft later ook gezegd dat we gegroeid zijn...en dat is ook zo."