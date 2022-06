Raad van State veegt nieuwbouwplannen Grolloo van tafel, dorpsbelangen bekijkt andere opties

De uitspraak van de Raad van State die een maand geleden een streep zette door tien nieuwe woningen in Grolloo, betekent een flinke domper voor de gemeente Aa en Hunze en inwoners die op zoek zijn naar een huis in het dorp. Desondanks zien de plaatselijke dorpsvereniging en de aannemer toch nog een toekomst voor het ruim tien jaar oude woningbouwplan.

In Grolloo zijn, net als in de meeste andere dorpen, niet genoeg starterswoningen. De jeugd die graag in Grolloo wil blijven wonen, dreigt daardoor het dorp te moeten verlaten om toch een betaalbare woning te kunnen vinden. 'Jammer', zegt dorpsbelangenvoorzitter Walter Regeer over het bouwproject Lienstukken-Zuid, dat dus bij de hoogste bestuursrechter strandde.

Gebrek aan starterswoningen

"Vooropgesteld: ik heb alle begrip voor de bezwaarmakers en zij hebben het volste recht om in bezwaar te treden. Er zijn alleen ook partijen in het dorp die elf jaar wachten op een woning, vooral starters. De groep jeugd van destijds is al vertrokken en een nieuwe groep in diezzelfde leeftijdscategorie staat nu al klaar."

Van de tien geplande woningen waren er zes bedoeld voor starters. De nieuwe huizen zouden als een soort mini-woonwijk gebouwd worden op een kavel ten zuiden van het dorp. Het plan werd elf jaar geleden aangejaagd door de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) en de gemeente Aa en Hunze omarmde het.

Rechter zegt 'nee'

Maar een groep omwonenden vreesde onder meer voor de aantasting van het landschap en was bang dat het uitzicht verpest zou worden. De inwoners spanden een zaak aan bij de Raad van State en die was het met hun bezwaren eens. De gemeente moest in mei vorig jaar van de rechter beter uitleggen waarom de woningen op die plek zouden passen in het Drentsche Aa-gebied. Dat is niet gelukt en de rechter vernietigde vorige maand het woningbouwbesluit.

Bouwbedrijf Stoffers uit Ekehaar zou de woningen bouwen, maar moet nu opnieuw met de gemeente om tafel om te zien of er een nieuw plan gemaakt kan worden. Eigenaar Henk Stoffers houdt hoop dat er, ondanks de uitspraak van de rechter, toch nieuwe huizen komen te staan aan de Lienstukken.

Stoffers: "Voor ons is het balen, voor het dorp is het balen en voor de starters is het balen dat het plan niet door kan gaan. Maar er ligt een grote bouwwens in Nederland - dus ook in Grolloo - en we zullen toch ergens plekken moeten vinden waar wel gebouwd kan worden. In Grolloo is daar al uitgebreid naar gekeken en daar kwam de Lienstukken uit."

Soap gaat door

De aannemer snapt dat er in het Nationaal Park Drentsche Aa bijzondere bouwvoorschriften gelden, maar denkt dat het Lienstukken-plan met wat aanpassingen toch kans van slagen heeft. "Het project is gesneuveld op het omgevingsbeleid van de provincie en daarover gaan we met de gemeente in gesprek. Maar we geven het plan nog niet op", zegt Stoffers.

Dat geldt ook voor dorpsbelangenvereniging, al hoeven de huizen wat voorzitter Regeer betreft niet perse bij de Lienstukken gebouwd worden. Regeer: "We hebben wat alternatieven in gedachten, ook op andere locaties. Misschien vinden we aan de noordkant van het dorp wel iets, of kunnen we het oude plan zodanig aanpassen dat het toch in het zuiden kan."