Emmen wordt fietsvriendelijker met komst fietsstraten

Omwonenden uit de straten reageren verdeeld op de plannen van de gemeente. Zo benadrukken twee inwoners uit de Beatrixstraat dat het voor scholieren een aanwinst is. En dat niet alleen. "Er komt ook een stukje voetpad voor het Beatrixpark. Dat is altijd al iets wat we miste", vertellen de bewoners. Toch hadden ze de werkzaamheden liever eerder gezien.

Volgens Visser is het nu zaak dat de aanbesteding op poten wordt gezet. "We hopen er in september of oktober uit te komen met de aannemer." Wanneer welke straat aan de beurt is, is volgens de projectmanager moeilijk in te schatten.