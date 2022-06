Geboortegolf in Wildlands: 'Dat heet bij ons voorjaar'

De Facebook-pagina van dierenpark Wildlands puilt ervan uit: filmpjes van kuikens, veulens, lammetjes, kalfjes en andersoortige babydieren. Is er een geboortegolf gaande in de grootste dierentuin van Drenthe?

"Nee, wij noemen dat voorjaar", zegt Hanneke Wijshake van Wildlands lachend. "Misschien doen we er iets meer mee op social media, maar dat is alles. Dan lijkt het wel alsof er meer worden geboren, maar dit is net als andere jaren gewoon voorjaar. Dan hebben we altijd een geboortegolf."

De jongste telg in de Wildlands-familie, die op Facebook straalt, is een zebraveulen die maandag geboren is en waarvan het geslacht nog niet bekend is. Babyzebra's zijn niet bijzonder, deze zebra heeft namelijk al zes broertjes en zusjes. Wel is het speciaal dat het eerste zebraatje is dat in de buitenlucht geboren is.

Verdrietig, maar hoopvol

Volgens Wijshake is het wel een bijzonder geboortejaar. "Er zijn toevallig dit jaar drie giraffen geboren, dat was wel bijzonder." Dat er meerdere giraffen geboren zijn heeft ermee te maken dat het mannetje inmiddels de juiste leeftijd heeft. "Die was nog te jong."

Toch is het niet enkel feest in Wildlands. In de afgelopen dagen zou voor het eerst een pelsrob geboren worden in de dierentuin in Emmen. Zou, want het beestje werd dood geboren. "Alles is goed gegaan, alleen ademde het diertje niet. Dat is verdrietig, maar ook hoopvol."