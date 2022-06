TT Museum verwelkomt duizendste bezoeker: 'Echt fantastisch'

Vier jaar geleden - toen RTV Drenthe ook een pop-upmuseum had - was Hartman er ook bij. "Nu hoorde ik het weer voorbijkomen op de radio en ik zag het op televisie. Ik ben hier nu met mijn vrouw en kind. Het is prachtig mooi weer, straks gaan we Assen nog even in. We maken er een gezellig dagje van."