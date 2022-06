Drenthe zit vooral met veel vraagtekens rondom stikstofaanpak

Op die kaart, waarop te zien is met hoeveel procent de stikstofuitstoot naar beneden moet, heeft Jumelet kritiek. Op sommige plekken in Drenthe moet dat tot wel 70 procent. "Daarvan zegt het kabinet: de kaart is een hulpmiddel. De vraag is of dat ook zo is overgekomen. Maar, weinig mensen zien het als een hulpmiddel. Je ziet die kaart, ziet de kleur en je denkt: 'zo is het'. Kaartjes lijken alles duidelijk te maken, maar mensen komen niet toe aan het lezen van de tekst. Daarmee suggereer je dat die kaart de realiteit is. Dat is dus niet zo."