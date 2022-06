Duizenden banen, openluchtbad en versnelling woningbouw in Asser coalitieakkoord

'Dichtbij en daadkrachtig', dat is hoe het nieuwe college van Assen de komende vier jaar de Drentse hoofdstad wil besturen. De focus ligt daarbij vooral op het ontmoeten van inwoners door de wijken in te gaan, 'de Assenaren staan centraal', en zaken wijkgericht op te pakken. Maar ook is er in het bestuursakkoord aandacht voor een openluchtzwembad, een dak op de wielerbaan, jongeren, en tempo met woningbouw.

Het nieuwe college bestaat uit Stadspartij PLOP, ChristenUnie, Assen Centraal, VVD en de SP. Het duurde even voordat het coalitieakkoord van de vijf partijen op tafel lag. Eind april was de coalitie al bekend, maar pas vanmiddag presenteerden ze het slotakkoord.

Vervolgonderzoek zwembad

Twee heikele kwesties die al langere tijd spelen in Assen zijn toch wel het dak op de wielerbaan en het openluchtzwembad. Die konden dan ook niet ontbreken in akkoord. Voor het buitenzwembad gaat het college een vooronderzoek doen naar de haalbaarheid. Dat was al besloten door de vorige raad.

Er ligt 200.000 euro klaar voor het zwembadonderzoek. Daarnaast wil het college in gesprek met ondernemingen en verenigingen op het gebied van recreatie en zwemonderwijs over mogelijke deelname. Toch reserveert het nieuwe college alvast geld voor een vervolgonderzoek en nemen ze in deze vier jaar een besluit over de realisatie van het zwembad.

Alternatief voor dak wielerbaan

Op korte termijn wil de coalitie op zoek naar een passend alternatief voor een dak op de wielerbaan van Stadsbroek, met meer investeerders. Het oorspronkelijke plan voor het overkappen van de houten kombaan is niet meer uitvoerbaar. Een kostenraming wees eind vorig jaar uit dat het dak bijna 4 miljoen moet kosten door de stijgende bouwprijzen, het dubbele van wat geraamd was.

De 1,3 miljoen euro die de Asser raad een jaar geleden beschikbaar stelde, blijft overeind. De provincie zou een half miljoen betalen, en het Rijk ruim twee ton. Het wielercentrum zelf moest 150.000 euro ophoesten.

Wijkgerichte aanpak

De wijk staat centraal in het nieuwe akkoord, en dan vooral een wijkgerichte aanpak van zorg, met een stevige inzet op preventie. Hiervoor is 4 miljoen beschikbaar. "Op het gebied van zorg zijn er te veel zorginitiatieven in een buurt, dat kan bewoners te veel belasten. We ontwikkelen instrumenten om daarop te sturen. Nieuwe initiatieven bespreken we eerst met de wijk, voordat een voorziening ergens komt." Ook krijgt het Preventiefonds een vervolg om nieuwe ideeën ruimte te geven en aan te jagen.

Voor meer veiligheid in de stad is ook aandacht. Voor versterking van het team Handhaving en Toezicht trekt de nieuwe coalitie jaarlijks 150.000 euro extra uit. Ook wordt er samen met onder meer de horeca en het onderwijs een programma ontwikkeld om jongeren veiliger te laten voelen in de stad.

Het Asser E-team

Om slagen te maken met de energietransitie introduceert de coalitie het 'Asser E-team'. Dat gaat actief de wijken in. Dit team adviseert inwoners hoe zij hun huis kunnen verduurzamen. Daarbij gaan ze ook straten en buurten helpen bij het gezamenlijk inkopen van materialen. Op die manier wil de gemeente praktische oplossingen dichtbij brengen en de inwoners stimuleren om in actie te komen. "Wij investeren in duurzaamheid in de wijken en ook het Rijk levert hieraan een forse bijdrage. Om de juiste doelgroepen te bereiken trekken we in de wijken samen op met Mijn Buurt Assen."

Basisbanen worden structureel

En de basisbanen blijven. Assen is anderhalf jaar geleden begonnen met een pilot met zes uitkeringsgerechtigden, die via een basisbaan na jaren thuiszitten aan de slag konden. De reguliere werkgelegenheidstrajecten werken niet voor deze mensen. De basisbaners zijn ingezet om wijk- en buurtwerk te ondersteunen van Vaart Welzijn. Ze helpen mee de leefbaarheid in de wijken te vergroten en stimuleren ontmoeting. Deze pilot wordt omgezet in een structurele dienst van de gemeente.

5000 banen naar Assen

Daarnaast wil de Asser coalitie het vertrek van rijksdiensten uit de stad voorkomen, zoals de kazerne. Dat zorgt voor 'een economische onbalans'. Het college ziet de stad met haar arbeidspotentieel en als centrale locatie in het noorden 'een waardevolle partner voor het Rijk. "En dat moet zo blijven." Daarom nemen ze het initiatief voor een werkgelegenheidspact met als doel om samen met de provincie en het Rijk 5000 banen naar de stad te halen. Ze zien vooral de Stadsboulevard-Zuid als kansrijk gebied om verder te ontwikkelen op het gebied van banen.

Woningbouw versnellen

Als het gaat om woningbouw, wil de coalitie meer tempo. In 2030 moeten er minimaal 3000 woningen bijkomen. Maar dat is het uiterste minimum, meer is beter. Van die 3000 huizen is dertig procent bestemd voor sociale huur. En ze zetten in op sociale en betaalbare koopwoningen voor jongeren en starters. Daarbij blijven ze ook startersleningen aanbieden.

Ook in de wijk Kloosterveen moet er sneller gebouwd worden. "Met als doel binnen vier jaar minimaal de eerste vijfhonderd woningen opgeleverd te hebben en gestart te zijn met het tweede deel." Op dit moment lopen ze met Kloosterveen tegen het stikstofprobleem aan en noodzakelijke compensatie voor foerageergebieden voor ganzen vanuit het Fochteloërveen.

Om dit probleem te tackelen, willen ze samen optrekken met de provincie. Dat geldt niet alleen voor stikstof en natuurschade, maar ook als het gaat om een tekort aan bouwmaterialen en krapte op de arbeidsmarkt.

TT Museum

In het coalitieakkoord komt ook het al jaren gewenste TT Museum aan bod. "Deze kan een aanwinst zijn voor de stad. Dit moet wel eerst blijken uit een goed onderbouwd plan. Ook moeten er meerdere investeerders zijn. Is hieraan voldaan, dan willen wij als gemeente mede investeren."

Daarnaast wil het nieuwe college opnieuw proberen de maximumsnelheid op de A28 bij Assen naar honderd kilometer per uur te krijgen na 19:00 uur. Dit om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidshinder te verminderen. Eerdere pogingen van het vorige college mislukten.

1 miljoen voor jongeren

Ook de jongeren worden niet vergeten door de nieuwe wethouders. Er komt samen met de Asser jeugd een nieuw jongerenbeleid. Samen met de raad en het college gaan ze kijken hoe dit proces vorm gaat krijgen. De initiatieven die jongeren indienen pakken ze direct op. Daar komt een apart fonds voor. Daar maakt het college één miljoen euro voor vrij.

Zo ziet de coalitie ook kansen voor jongeren bij de ontwikkeling van het Havenkwartier. "Daar maken we een bruisende plek van, al voordat de woningbouw voor het Stadskwartier begint, bijvoorbeeld met een stadsstrand. Initiatieven voor en van onze jongeren, cultuur en horeca krijgen hier de kans zich ook op korte termijn verder te ontwikkelen."