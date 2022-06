Asser ondernemers pakken eerste haringen bij de staart op de kop van de Vaart

De traditionele haringparty is weer helemaal terug van weggeweest in Assen. Op de kop van de Vaart werd een nieuw haringseizoen vanmiddag afgetrapt.

Het is druk op het terras van 't Wapen in Assen. Tientallen ondernemers en bestuurders hebben zich daar verzameld voor de netwerkborrel. Volgens Ronald Obbes, organisator van de party, is het een uitstekende plek om het haringseizoen af te trappen. "Dit is een van de mooiste plekken van Assen, zo bij het water. Als je het goed bekijkt hebben we namelijk een verbinding met zee."