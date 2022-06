Minderjarige fietser overleden na ongeluk in Gasselternijveen

De jonge fietser die gistermorgen zwaargewond raakte bij een ongeluk met een auto in Gasselternijveen is overleden. Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur op de Hunzelaan.

De jongen was een brugklasleerling van het Dr. Nassau College in Gieten. "Het is een drama", zegt Marcel Klaverkamp, voorzitter van het College van Bestuur. "Op school heerst diepe verslagenheid. Gisteren zijn de leerlingen geïnformeerd dat er een ernstig ongeluk was gebeurd en vandaag is ze verteld dat de leerling is overleden."