Ga je met de bus? Dan moet je waarschijnlijk meer gaan betalen

Om de financiële problemen voor het busvervoer in Drenthe op te vangen, wordt een buskaartje waarschijnlijk verhoogd met ongeveer 0,24 cent per kilometer. Ook wordt er gesneden in de dienstregeling en verwacht de provincie dat ze tussen de 700.000 en 1 miljoen euro moet bijdragen aan het openbaar vervoer.

Het OV-bureau Groningen Drenthe - dat verantwoordelijk is voor het busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe - verwacht voor de komende vier jaar een tekort van zo'n 33 miljoen euro. Ongeveer 12 miljoen kan het bedrijf zelf opvangen, door een greep te doen uit de reserves.

Om de rest, 21 miljoen euro, op te vangen zijn drie mogelijkheden: buskaartjes duurder maken, snijden in het aantal busritten of de provincies Groningen, Drenthe en de gemeente Groningen moeten extra betalen. Deze drie overheidsinstanties voorzien namelijk in de helft van de inkomsten van het OV-bureau, de andere helft komt van de tickets.

Minimale verhoging buskaartje

Zoals het er nu uitziet, wordt er gekozen voor een 'minimale verhoging van het tarief', laat provinciebestuurder Nelleke Vedelaar weten. Het gaat dan om een stijging van 1,35 procent. Daarmee komt het tarief op 17,74 eurocent per kilometer. Dat is nu 17,5 cent per kilometer. Dat levert het bureau 300.000 euro per jaar op.

Ook wordt gekeken om de snijden in de dienstverlening. Ook minimaal, aldus Vedelaar. Daarbij moeten plattelandslijnen ontzien worden en wordt vooral ingezet om de kaasschaafmethode te gebruiken op de druk bezette lijnen. Een buslijn die nu zes keer in het uur rijdt, gaat dan bijvoorbeeld vier of vijf keer in het uur rijden.