Wolvenpaar in Drenthe krijgt regelmatig bezoek van andere wolven

Het was al bekend dat er een paartje in onze provincie rondliep, maar nu is bekend dat dat paartje hier ook gebleven is. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade afhandelt.

Naast de vijftien wolven die vast in Nederland verblijven, zijn in de afgelopen maanden minimaal elf zwerfwolven door het land getrokken, waarvan twee in Drenthe hun sporen hebben nagelaten. Van één wolf is bekend dat die via Drenthe even in Groningen is geweest en van een ander is bekend dat die via Friesland door Drenthe naar Duitsland is getrokken.