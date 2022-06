Midden-Drenthe en De Wolden stellen sporthallen beschikbaar voor asielzoekers Ter Apel

Asielzoekers die van 29 juni tot en met 13 juli geen onderdak kunnen krijgen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, kunnen voor noodopvang tijdelijk terecht in Midden-Drenthe en De Wolden. Beide gemeenten hebben sporthallen beschikbaar gesteld waar in totaal 150 asielzoekers kunnen overnachten als dat nodig is. En de nood is hoog, want ook afgelopen nacht moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel op stoelen en in tenten slapen.

Het gaat om sporthal de Börkerkoel in Westerbork, waar maximaal honderd asielzoekers terechtkunnen, en een leegstaande gymzaal in Ruinen, waar vijftig asielzoekers kunnen worden opgevangen. Er wordt druk gewerkt om beide gebouwen in te richten voor noodopvang. Omwonenden en andere betrokkenen zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

"Gezamenlijk met onze inwoners zorgen we voor een goede opvang, om zo de situatie in Ter Apel te verlichten", licht burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden toe. Haar collega-burgemeester van Midden-Drenthe, Cees Bijl, is het daarmee eens. "We zijn graag bereid om de helpende hand te bieden en hebben samen met De Wolden gekeken hoe we eraan kunnen bijdragen om schrijnende situaties in Ter Apel te voorkomen."

Stokje overgenomen

In de afgelopen twee weken waren Groningen, Friesland, Zeeland en Amsterdam-Amstelland aan de beurt om asielzoekers van Ter Apel over te nemen. Vandaag nemen Midden- en West-Brabant (Loon op Zand), Gelderland-Zuid (Culemborg), Gelderland-Midden (De Steeg) en Gooi en Vechtstreek/Flevoland (Almere, Hilversum en Laren) het stokje over. Zij hebben elk 150 opvangplekken beschikbaar.