Bijzondere beelden: wasbeerhond gefilmd bij Zeegse

Wasbeerhond gezien op het Hijkerveld

Wilde wasbeerhonden worden niet vaak gezien en filmbeelden zijn er nauwelijks. In februari 2018 is er eentje gefotografeerd op het Hijkerveld. In 2016 dook er eentje op voor een filmcamera in De Onlanden. En een maand geleden waren de eerste filmbeelden van een wasbeerhond in de buurt van Lelystad landelijk nieuws.Wasbeerhonden zijn niet gevaarlijk voor mensen. Deze hondachtigen komen uit Oost-Azië. In Rusland werden ze gefokt vanwege de vacht en uitgezet om op te jagen. Verwilderde wasbeerhonden zijn West-Europa ingetrokken. In Duitsland leven er inmiddels tienduizenden in het wild. In Nederland lopen ze al jaren rond, hoeveel er zijn is niet bekend, maar ze zijn zeldzaam."De verwachting is dat de wasbeerhond in de toekomst een normaler verschijnsel wordt", zegt boswachter Pauline Arends. Ze geeft aan dat de wasbeerhonden wel tussen de andere zoogdieren in Nederland passen. Het dier vormt volgens haar nu geen gevaar voor de broedende weidevogels. "Het is een echte scharrelaar en eet wat voorhanden is. Ratten en muizen bijvoorbeeld." Naast dierlijk voedsel houdt het dier ook van plantaardig eten als bessen, noten en wortels.Roy Smeenge heeft de beelden gemaakt met zijn wildcam . "De wildcam is een hobby, ik heb altijd interesse gehad in de natuur", zegt hij. Op de beelden had hij eens een ree, een buizerd en dassen gezien. De verbazing was groot toen het voor hem onbekende dier verscheen.De wasbeerhond wordt ook wel marterhond genoemd en is geen familie van de wasbeer. Het heeft dan ook een heel andere staart: onopvallend met zwarte haarpunten. De meeste wasbeerhonden zijn in de schemering en in de nacht actief. De hondachtige heeft een lange vacht in bruin-, zwart- en grijstinten. Het heeft het formaat van een kleine hond: de lengte van neus tot de punt van de staart is ongeveer een meter.