Van nummer 7 in de Jupiler League naar handhaving in de eredivisie: het jaar van FC Emmen

De wedstrijd FC Emmen - FC Groningen is woensdag natuurlijk weer live te volgen op Radio Drenthe. Vanaf 15.00 uur is er een speciale uitzending van Met Arnold naar de avond, live vanaf het plein voor de Oude Meerdijk. Die uitzending duurt tot 19.00 uur, daarna nemen onze vaste commentatoren Niels Dijkhuizen en René Posthuma het weer over. De wedstrijd begint om 19.30 uur.

In dit verhaal blikken we terug op het debuutjaar van FC Emmen in de eredivisie. Met heel hoge pieken en natuurlijk, ook op persoonlijk vlak, heel diepe dalen.FC Emmen laat zich in de eerste competitieronde meteen gelden. De club wint met 2-1 van ADO Den Haag. De Hagenaren zijn het grootste deel van de eerste helft de betere club, maar toch valt de goal aan de andere kant. Glenn Bijl gaat de geschiedenisboeken in als eerste doelpuntenmaker in de eredivisie voor FC Emmen. "Ja, iemand moet 'm maken en ik deed het", zei hij nuchter. Anco Jansen maakt op slag van rust de 0-2. ADO maakt nog de aansluitingstreffer, maar weet niet langszij te komen.Na die spectaculaire seizoensouverture komt Emmen al gauw weer met beide beentjes op de grond. Er wordt verloren van AZ (4-1) en Ajax (5-0) en er wordt gelijkgespeeld tegen concurrent De Graafschap (1-1).Wel wint de club de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-2). Na een zwakke eerste helft en een rode kaart voor Urby Emanuelson weet Emmen in de tweede helft de wedstrijd helemaal te keren. "Dan heb je soms een zondagsschot nodig om de zege te pakken. En ja, gelukkig zit Glenn Bijl op schieten", aldus trainer Dick Lukkien na afloop.Toch weet Emmen deze lijn niet door te trekken. Zo zijn er verliespartijen tegen PEC Zwolle (1-0), Heracles Almelo (2-1) en PSV (6-0). Het pijnlijkste puntverlies is een week eerder, thuis tegen Fortuna Sittard. Een 3-1 voorsprong wordt in de slotminuten uit handen gegeven: 3-3 Emmen herstelt zich na deze mindere fase met remises tegen VVV-Venlo (1-1) en sc Heerenveen (1-1) en een mooie winst op directe concurrent NAC Breda. Na een verliespartij tegen Feyenoord (4-1) staat de eerste Drents-Groningse derby op het programma (hoewel je het volgens velen geen derby mag noemen).Drie minuten voor tijd lijken de Groningers er met de winst vandoor te gaan. Maar toen was daar invaller Nicklas Pedersen. Meteen na de 1-0 zet hij de 1-1 op het scorebord. En diep in blessuretijd is het feestje compleet: Pedersen doet zijn oude club pijn door Emmen naar de winst te koppen.Een kleine maand later is Pedersen met twee goals opnieuw het goudhaantje. Emmen lijkt kansloos tegen PSV en kijkt lange tijd tegen een 2-0 achterstand aan. Maar ook hier scoort de Deense spits twee keer in de slotfase. De Oude Meerdijk ontploft. "Als ik elke week twee keer scoor wil ik wel bankzitter blijven." Dat gebeurt niet. Een paar weken later slaat het noodlot toe. Pedersen raakt zwaar geblesseerd aan zijn knie. Einde seizoen.FC Emmen weet aanvankelijk de goede lijn door te trekken. De club verslaat VVV-Venlo (3-2) en ADO Den Haag (3-2), maar verliest dik van AZ (5-0). Dan komt de klad er een beetje in. Emmen verliest zes wedstrijden en speelt er eentje gelijk.Deze mindere fase is maar bijzaak voor iedereen rond de club. Vooral voor doelman Kjell Scherpen. Zijn broer Jorg overlijdt in februari op 20-jarige leeftijd, nadat hij een maand in coma heeft gelegen na een hartstilstand. Emmen is in rouw. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse is er een indrukwekkende minuut stilte.Het is erop of eronder voor FC Emmen. De club staat onder de streep en dat betekent nacompetitievoetbal. Maar dan staat Anco Jansen, de 'Messi van de Meerdijk' op. Emmen verslaat in een grote Anco Jansen-show sc Heerenveen met speels gemak (2-0). Beide goals komen op naam van Caner Cavlan. Emmen staat weer boven de streep.Een week later laat Emmen een megakans op lijfsbehoud liggen tegen NAC. Eén doelpunt van Luciano Slagveer lijkt lange tijd genoeg voor de drie punten, maar door een fout van Kjell Scherpen komt NAC toch op gelijke hoogte. En dat is zonde, want daarmee blijft het gat met De Graafschap en Excelsior, de nummers 16 en 17, drie punten.Een week later wint Emmen van FC Utrecht (2-0) en is daarmee bijna zeker van handhaving, ook omdat de directe concurrenten punten laten liggen. Maar de Emmenaren zijn er nog niet, hoewel het bijna niet meer fout kan gaan. Een fout van Scherpen wordt Emmen drie dagen later fataal op De Vijverberg, tegen De Graafschap. Emmen verliest met 1-0 en maakt het dus weer onnodig spannend.En dan is het zondag 12 mei. Op naar Tilburg voor de wedstrijd tegen Willem II. Beide clubs beginnen slecht aan de wedstrijd. Toch kijkt Emmen na 39 minuten voetballen tegen een 2-0 achterstand aan. Wordt het Emmen allemaal te veel? Het antwoord is nee. Op slag van rust scoort Slagveer de belangrijke aansluitingstreffer. In de tweede helft komt Emmen beter in de wedstrijd. Hilal Ben Moussa schiet z'n club twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte. Het is uiteindelijk Michael de Leeuw die Emmen definitief naar lijfsbehoud schiet: 3-2 Het feest is compleet. Emmen speelt ook volgend seizoen eredivisievoetbal. "En dat is knapper dan promoveren", zei Lukkien na afloop . "We hebben het gered met een team dat vorig seizoen zevende werd in de eerste divisie. Het is echt een wereldprestatie."Komende woensdag sluit Emmen het seizoen af, thuis tegen FC Groningen. Groningen moet nog een resultaat halen om zich te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal, maar hoeft niet te rekenen op een vrije doorgang naar het doel. Lukkien wil gewoon winnen. "Ik wil zo hoog mogelijk eindigen. We kunnen de beste promovendus worden. Dat is ook een eer, zeker omdat iedereen ons zag als degradatiekandidaat nummer één."