Bewoner vreest voor toekomst posthuis Echten, pand krijgt monumentenstatus

Heel af en toe duikt er nog een gebouw op in Drenthe dat alsnog de status Provinciaal Monument krijgt. Het voormalige posthuis aan de Ruinerweg bij Echten is daar een voorbeeld van. Het is het eerste posthuis in Drenthe dat deze status krijgt.

Het oude posthuis is tegenwoordig het woonhuis van Wouter Schreuder. Hij trok bij de provincie aan de bel. "Ik maak mij zorgen dat het verdwijnt als wij het oude posthuis ooit verkopen", zegt hij. "Het zou zonde zijn als zo'n bijzonder pand niet behouden wordt."

Maar wat maakt het pand zo bijzonder? Voor Schreuders is dat meer dan stenen en constructie. "Naast de Havezathe in Echten heeft dit gebouw misschien wel de belangrijkste functie voor het dorp gehad. Het was de enige locatie in het dorp die daadwerkelijk openbaar was, waardoor het een echte ontmoetingsplek werd."

Openbaar vervoer

Het pand wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1634. Het is zoals Scheuder uitlegt in bezit van de familie Van Echten, een invloedrijke familie in Zuidwest-Drenthe. Voor zo'n belangrijke familie was het van belang om goed bereikbaar te zijn voor bezoekers en per brief. Het enige openbaar vervoer over land ging via postkoetsdiensten, over de schaarse, slechte wegen.

"De postwegen waren vaak de enige berijdbare routes door het nog veelal moerasachtige landschap van Drenthe. De route langs Echten liep over een zandrug vanuit Staphorst, De Wijk en Koekange via Echten naar het noorden, met als uiteindelijke doel de stad Groningen", staat in een rapport over het posthuis in Echten. "Post is een ander woord voor halte. Bij zo'n halte moesten de paarden en de reizigers weer op adem komen. Deze haltes waren posthuizen waar naast een stal voor de paarden ook vaak een herberg/café met logies aanwezig was."

In 1938 sloot het laatste café in het pand, waarna het een boerderijfunctie kreeg. De familie Schreuder kocht het pand in 1972. "Ik ben hier opgegroeid en was direct verliefd op de omgeving. Toen we het kochten hoorden we vrij snel wat geruchten over oudheid van het pand. Het werd nooit helemaal duidelijk hoe het nou zat, daarom ben ik zelf op onderzoek uit gegaan."