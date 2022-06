Nog een week tot de TT Assen: zo staan de coureurs ervoor

Verrassingen in de MotoGP

Daarentegen maakt Enea Bastianini op een Ducati van vorig jaar wel indruk. Met drie overwinningen in negen wedstrijden leek hij een grote speler te worden in het kampioenschap. Maar tijdens de laatste races maakte hij te veel fouten, waardoor hij drie keer uitviel. In zijn slipstream rijdt de Fransman Johann Zarco ook een prima seizoen. De Ducati-coureur rijdt elke wedstrijd kort achter de top, maar weet nog niet te winnen.

Opvallende naam elke GP weer is die van Aleix Espargaro. De Spanjaard maakt dit seizoen op Aprilia enorme stappen. Zijn motor wordt betiteld als de beste van het veld en op elk circuit kan hij er goed mee uit de voeten. Met een overwinning, vier derde plaatsen en geen enkele uitvalbeurt weet hij zich op de tweede plaats in het WK te vinden. Belangrijk is wel dat hij elke wedstrijd tot de finish doorrijdt en niet, zoals in Barcelona, zijn podiumplek al een ronde voor het einde viert. Espargaro eindigde daardoor als vijfde.

Teleurstellend is het seizoen van de Suzuki-coureurs Alex Rins en Joan Mir (wereldkampioen van 2020). Met respectievelijk zes en vijf finishes laten zij te veel punten liggen. Of dat later dit seizoen nog beter wordt, dat is maar de vraag. Suzuki heeft aangekondigd dat het eind van dit seizoen stopt in de MotoGP. En dat betekent ongetwijfeld dat er niet meer geïnvesteerd wordt vanuit de fabriek.

Waar is Marc Márquez?

En hoe is het met Marc Márquez? De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP zit in de lappenmand, na een zware crash vorig jaar. Daarbij liep hij zenuwschade op in zijn schouder. De Spanjaard is verschillende keren geopereerd, maar kon tot nu toe niet pijnvrij te rijden. Podiumplekken zaten er dit seizoen ook niet in. Tijdens de TT in Assen zal dat ook niet gebeuren. Door een nieuwe schouderoperatie moet hij de race aan zich voorbij laten gaan.

Zijn dit dan alle kandidaten voor een topklassering tijdens de TT Assen? Nee. KTM-coureurs Brad Binder en Miguel Oliveira hebben dit seizoen ook al op het podium gestaan, Oliveira wist zelfs te winnen in Indonesië. En vergeet ook niet Jorge Martin, van wie dit seizoen veel werd verwacht. Maar met twee podiumplekken en vijf uitvalbeurten valt zijn seizoen zwaar tegen.

Vietti domineert Moto2

De Moto2 is dit seizoen genieten. Met zes verschillende coureurs die al een GP hebben gewonnen, is de top erg breed. Maar één coureur steekt er tot nu toe bovenuit en dat is Celestino Vietti. De Italiaan won drie races, kende tussendoor een terugslag, maar is weer helemaal terug.

Daarachter maakt de Japanner Ai Ogura indruk door heel constant te rijden. Bovendien pakte hij dit seizoen zijn eerste overwinning in zijn carrière. De nummer drie in de WK-stand - Aron Canet - maakt ook indruk. Door een blessure aan zijn pols kan hij zijn handschoenen bijna niet aan- of uittrekken, maar dat lijkt hem nauwelijks te deren tijdens het racen. Al vijf keer stond hij op het podium.

Hollandse glorie

Leuk voor ons Nederlanders is de deelname van Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh. Bendsneyder doet het niet onverdienstelijk. Van de negen races wist hij er acht in de punten te rijden. Nu is het hopen dat hij een volgende stap kan zetten en ook om de podiumplekken mee kan vechten.

Zonta van den Goorbergh is met 16 jaar de jongste deelnemer in de Moto2. Hij komt uit voor het RW Racing Team van Roelof Waninge uit Dwingeloo. Voor hem is het een seizoen waarin hij ervaring mag opdoen, hoewel hij al enkele keren dicht bij de punten kwam.