Statenlid Frank Duut stapt alweer op bij Sterk Lokaal

Op 1 mei werd bekend dat 50Plus en Sterk Lokaal zouden gaan fuseren. De partijen zouden verder gaan onder de naam Sterk Lokaal Drenthe, met twee zetels in Provinciale Staten. Maar dat gaat dus niet door.Het vertrouwen in elkaar is nu alweer weg. Want wie heeft wie nou als eerste gevraagd om eens na te denken over samenwerking? Duut was er al die tijd heel helder over: het initiatief kwam van Sterk Lokaal.Maar de vice-voorzitter van Sterk Lokaal, Bertus Reinders, heeft een heel andere lezing. Volgens hem was Duut degene die met het idee voor samenwerking kwam.Duut was toen nog lid van 50Plus, die hij zou gaan vertegenwoordigen in de Provinciale Staten.De opmerking vanuit Sterk Lokaal pikt Duut niet. "Als ze nu al doen alsof ik lieg kunnen we nooit fatsoenlijk verder", is Duut zijn redenering. En als hij ergens geen zin in heeft na alle kritiek die hij kreeg na zijn vertrek bij 50 Plus, dan is het nieuwe kritiek.Bij het Dagblad van het Noorden zegt Duut: "Ik heb bijna twee weken lang ellende van 50Plus over me heen gehad, omdat ik daar ben weggegaan.""Als bestuurders binnen mijn nieuwe samenwerkingsverband nou ook nog meteen de suggestie gaan wekken dat ik lieg over hoe alles gegaan is... Ik wil dit niet langer. Het raakt me, het raakt mijn gezin, ik word er op aangesproken. Dit moet echt stoppen", zegt Duut tegen de krant.