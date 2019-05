Statenlid Frank Duut stapt na 12 dagen op bij Sterk Lokaal

Met een appje naar voorzitter John Uffels van Sterk Lokaal maakte Duut een einde aan de samenwerkingsplannen. Op 1 mei maakte Duut bekend dat hij 50Plus ging verlaten om samen met Sterk Lokaal verder te gaan in Provinciale Staten. De combinatie zou Sterk Lokaal Drenthe gaan heten zou en twee zetels hebben in het provinciebestuur. Maar dat gaat dus niet door.Het vertrouwen in elkaar is nu alweer weg. Want wie heeft wie nou als eerste gevraagd om eens na te denken over samenwerking? Duut was er al die tijd heel helder over: het initiatief kwam van Sterk Lokaal.Maar Sterk Lokaal-voorzitter John Uffels weet zeker dat het eerste idee bij Duut vandaan kwam. "Op de dag dat de oude Statenleden afscheid namen, op 27 maart." Dat Duut daarna een ander verhaal vertelde deert Uffels niet. Hij snapte wel dat Duut een verhaal nodig had om bij 50Plus te vertellen.Uffels wilde de nieuwe samenwerking niet belasten door erover te beginnen. Hij vindt het ook geen belangrijk punt. "Duut wilde weg bij 50Plus en zocht onderdak. Achteraf gezien zijn we gebruikt."Dat het verhaal over wie nou wat heeft gevraagd door Sterk Lokaal wordt verteld, pikt Duut niet. "Voor mij is dat heel belangrijk, wie het initiatief heeft genomen. Ik zit met een soort storm in Drenthe, die alles aanpakt om mij van onbetrouwbaarheid en des-integriteit te beschuldigen. Dit is gewoon liegen en ik pik het niet langer."Die betrouwbaarheid, zegt Uffels van Sterk Lokaal, die is echt 'down the drain'. "Veel mensen in Assen hebben me vooraf gewaarschuwd, maar het leek me toch een aardige man. En ik wil iemand ook niet nadragen wat er zes jaar geleden in de gemeenteraad in Assen is gebeurd."Duut vertrok in 2013 bij de VVD, waar hij fractievoorzitter was in de gemeenteraad in Assen. In 2014 probeerde hij terug te keren in de raad namens Daadkrachtig Nederland, maar verliet de partij vroegtijdig. Hij werd met veel bombarie weggestuurd, nadat Duut klaagde over rechts-extremistisch geluid van die partij.