Duizenden hardlopers maken zich op voor misschien wel laatste TT-Run: 'Maken er groot feest van'

Zowel de provincie als gemeente heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met het evenement. "Dat is heel waardevol. We hebben daar niet om gevraagd, dit komt vanuit de politiek zelf hé."

Cosis en Vanboeijen

Uiteraard vindt de organisator het jammer als het evenement stopt. Maar hij vindt het vooral jammer voor de kwetsbare mensen. Het hardloopevenement werkt samen met Cosis en Vanboeijen. "We zetten flink in op een inclusief evenement." Zo is er een alternatieve TT-Run voor de mindervaliden. " Zo beleven zij ook een geweldige dag op het circuit."

En voor hemzelf valt er ook een mogelijkheid weg. Beekman zelf heeft de TT-Run nog geen enkele keer gelopen, en ook dit jaar komt het er niet van. Mark Ploeg, met wie hij de TT-Run is begonnen en organiseert, heeft hem al wel gelopen. "Het was wel mijn bedoeling om hem een keer te lopen", erkent Beekman.

Dagje circuit huren

Wat hem rest is het genieten van het zien van alle hardlopers, en van het feest eromheen. "Dit is uniek", vindt hij. De loop is het begin van een week TT-festiviteiten, met uiteraard als hoogtepunt de TT zelf, volgende week zondag. "Het circuit wordt al volop klaargemaakt voor de motoren. En dan mogen wij er nog even een hele dag gebruik van maken om over te hardlopen, zó kort voor het raceweekend."

Het evenement volledig op het circuit heeft zo zijn voordelen, zegt Beekman. "Als je het op straat wil houden, heb je vergunningen nodig om de wegen af te sluiten. Dat is voor een paar uur best veel geregel. Hier hebben we gewoon het circuit de hele dag voor ons zelf. De organisatie rondom de TT vindt het ook leuk dat we dit doen. Die kent dat ook niet van de andere circuits. Het is uniek in de wereld. Als we er nu mee stoppen, keert het zo niet meer terug. Dan gaat deze dag op aan de organisatie van de TT."

Geen prijsuitreiking

Of de komende drieduizend hardlopers de laatsten zijn die over het circuit in Assen hollen, dat is dus nog onduidelijk. "Eerst deze editie achter de rug, en dan zien we wel. We maken er eerst nog maar een groot feest van. Nu het nog kan."