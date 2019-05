Thomashuis Roden mag gehandicapte bewoonster (41) niet op straat zetten

De vrouw verhuisde met haar ouders in 2010 vanuit Den Haag naar het Noorden. Sindsdien verblijft Mijke in de kleinschalige woonvorm in Roden. De ouders uiten sinds januari 2017 kritiek over de wijze waarop Mijke wordt verzorgd. "Het plafond was bereikt", vonden de huidige eigenaren van het tehuis. De vertrouwensrelatie is volgens hen dusdanig verstoord, dat er geen andere weg was dan de contracten te ontbinden.De zorgovereenkomst kan worden gezien als een zogeheten duuroverkomst die slechts tussentijds kan worden opgezegd als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Maar er is een conflict met de ouders, niet met de bewoonster zelf. De rechter vindt dat er niet voldoende is gekeken naar oplossingen. Voor de rechter is het niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk.Het feit dat er is geklaagd mag niet worden gezien als reden voor opzegging. De wet schrijft voor dat de zorgaanbieder zorgvuldig onderzoek moet doen naar de geuite klachten. Dat is volgens de rechter niet voldoende gebeurd.Uiteindelijk heeft de geschilleninstantie Zorggeschil beslist dat het Thomashuis de stappen die minimaal moeten worden gezet om tot een opzegging te komen, niet zijn doorlopen. Een verbetertraject is niet verkend en niet met de partijen besproken. Er is ook geen laatste waarschuwing gegeven.Het Thomashuis heeft na die uitspraak nog een bemiddelaar ingezet. Ook die stap heeft de rechter geen duidelijkheid gegeven. De rechter sluit niet de ogen voor de woorden als 'geestelijke mishandeling' die door ouders zijn gebruikt. "Hierdoor is de verstandhouding wel op scherp komen te staan", meende de rechter. "De negatieve situatie die is ontstaan kan niet enkel worden toegeschreven aan de ouders."De zorgondernemers gaven op zitting aan dat zij geen heil meer zagen in het voortzetten van het contact met de ouders. "Dan trek ik liever de stekker eruit", zeiden ze tegen de rechter. Ze waren aan het einde van hun Latijn. Dat neemt niet weg dat zij de contractuele verplichtingen na moeten komen. Het kost de onderneming 1.000 euro per dag wanneer dat niet gebeurt.