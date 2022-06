Meppel klaar voor de zomer met gloednieuw horecaplein: 'Het wordt steeds meer een stad'

Auto's staan er niet meer op de Groenmarkt. Die staan nu in een nieuwe garage. Hun plek op de markt is ingenomen door terrasstoelen. Dat trekt nieuwe ondernemers naar Meppel, wat in de oude situatie niet was gebeurd, vertelt Jordy Landkroon. Hij opende onlangs zijn nieuwe restaurant Groen aan de Groenmarkt. "Er is veel werk verzet. Dit was parkeerplaats. Grijs en grauw, met oude panden. Voor mij een doorn in het oog. Als dat zo was gebleven was ik zeker geen horecazaak begonnen hier." Toen de plannen voor de Groenmarkt bekend werden, viel bij Landkroon een leegstaand winkelpand op. "Met het vooruitzicht op dit fleurige plein hebben we meteen toegehapt en dit pand gehuurd."