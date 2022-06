Monsterklus geklaard: leerlingen onthullen nageschilderd zelfportret Vincent van Gogh

450 kleine vierkantjes die samen een gigantisch en nageschilderd zelfportret van Vincent van Gogh vormen. Het is een project van alle locaties van de school. Alle eerstejaars hebben een vierkant van het grote geheel geschilderd. Weken zijn ze er druk mee in de weer geweest.

Het leek alsof de leerlingen een levensgrote puzzel aan het leggen waren midden in het centrum van Emmen. "De leerlingen weten precies wat ze hebben geschilderd, maar het is toch even zoeken naar waar het exact moet liggen", legt projectleider Rob Spitzers van het Esdal College uit.

Alle eerstejaars van de verschillende locaties van het Esdal zijn bezig geweest met het portret en dat was geen gemakkelijke opgave. "De leerlingen moesten een deel van het portret maken. Dat deel werd ook weer verdeeld in allemaal kleine vakjes, zodat ze allemaal een eigen stuk konden schilderen", legt Spitzers uit.

Als je langs het kunstwerk loopt, lijkt het een bonte verzameling van kleuren, maar van bovenaf is duidelijk te zien dat het om een portret van Van Gogh gaat. "Je ziet wel dat elke locatie op zijn eigen manier aan het project heeft gewerkt", zegt Spitzers. Dat is vooral terug te zien in de kleuren, die soms net niet lekker overlopen in het stuk dat door kinderen van een andere locatie is gemaakt. "Maar", nuanceert hij, "dit was dan ook wel echt een lastig project."