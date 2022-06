Raad van State: bouw supermarkt Ter Borch kan doorgaan

De vergunning voor de bouw van een supermarkt in de wijk Ter Borch in Tynaarlo blijft voorlopig overeind. De Raad van State ziet geen reden om de vergunning tussentijds van tafel te vegen.

Maar de Raad van State gelooft niet dat de plannen zullen sneuvelen in een bodemprocedure. Alle bezwaren zijn door de Raad gewogen en te licht bevonden. Zo was er volgens de bezwaarmakers geen plaats voor een grotere supermarkt. Maar de Raad van State zegt in het tussenvonnis dat het er niet om gaat of er genoeg klanten zijn voor de nieuwe supermarkt, maar of er te veel leegstand op andere plekken zal ontstaan. Dat verwacht de Raad niet op basis van eerdere onderzoeken.