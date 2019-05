DNK komt ook met toneel voor doven en slechtzienden

"We zijn er voor iedereen in Assen en regio, voor jong en oud, en dat betekent dus ook voor mensen met een visuele beperking of gehoorproblemen. We zetten het publiek in de hoofdrol", zegt directeur Hanneke Bruggeman, die vanavond het nieuwe theaterprogramma presenteert.Komend seizoen staan er 170 voorstellingen op de rol, net zoveel als vorig jaar. Twee ervan zijn speciaal voor deze doelgroep, zegt Bruggeman. Zo krijgt het toneelstuk 'Dear Winnie' van het Noord Nederlands Toneel boventiteling. En voor visueel beperkten wordt de absurde komedie 'Herrie in de Keuken' van Jon van Eerd volgend jaar mei een toneelstuk 'om te beleven'."Ze krijgen een speciale inleiding, ze mogen voor het stuk voelen aan decorstukken en aan de acteurs, en krijgen ook de stemmen van de personages uitvoerig te horen. En zodra de voorstelling begint, worden ze via een ringleiding bijgepraat over van alles wat er gebeurt in het stuk," vertelt Bruggeman. "Zoals wie welke kant oploopt, en alles wat er verder op het podium gebeurt." DNK krijgt daarbij hulp van de stichting Komt het Zien!, die hierin gespecialiseerd is.Voor de rest staat er in DNK weer een aantal bekende cabaretiers, onder wie Bert Visscher, Brigitte Kaandorp en Najib Amhali, en heeft ze als enige theater in het Noorden een speciale dansvoorstelling van het Holland Dance Festival in huis weten te halen.Rond de kerst komt de grote musical 'Kinky Boots' in Assen. "Het is voor de theaters in het land ontzettend moeilijk geworden om die grote musicalproducties binnen te halen, want die staan of vast in het Circustheater of in het De La Mar. Wij maken deel uit van een groep theaters die musicals ook naar de regio wil halen, en dat is gelukt met Kinky Boots", zegt Bruggeman.DNK, dat naast theaterzalen, ook een bibliotheek en bioscoopzalen in huis heeft, zoekt in haar programmering komend seizoen ook naar bijzondere cross-overs: voorstellingen waarbij bibliotheek en theater, of film en theater in elkaar overlopen. "Onze seizoensopening op 8 september is bijvoorbeeld 'Wad Live'. Het is een vertoning van een prachtige natuurfilm over onze Waddenzee. De filmmaker Ruben Smit staat zelf bij 'Wad Live' op het podium als verteller, en het Noordpool Orkest speelt live de filmmuziek. Een hele bijzondere combinatie dus van vertelling, film en concert", aldus Bruggeman.