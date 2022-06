Einde 'hovenierssoap' Peize lijkt in zicht

Met een mogelijke verplaatsing van De Pol naar de Schipdijk in Peize, lijkt de rust rondom hoveniersbedrijf Albert de Boer langzaam terug te keren. Het college van Noordenveld stemt in ieder geval in met een verhuizing, als omwonenden aan de Schipdijk dat tenminste ook zien zitten.

De afgelopen jaren belandde het hoveniersbedrijf in een conflict met enkele buurtgenoten, die overlast ervaarden van het bedrijf. De werkzaamheden van het bedrijf aan De Pol zouden volgens het bestemmingsplan niet eens mogen.

Onder voorwaarden

Wat volgde was een strijd waarin de gemeente Noordenveld onder meer werd verweten te weinig duidelijkheid te hebben gegeven. Vorig jaar werd in juni besloten dat De Boer zijn sleufsilo's aan De Pol moet afbreken en zijn werkzaamheden op die plek flink moet verminderen.

Met een verhuizing naar de Schipdijk in Peize moeten de problemen binnenkort verleden tijd zijn, al zijn aan de nieuwe plek nog wat voorwaarden verbonden. "De hovenier wil naar een plek waar momenteel geen bedrijfsvoering is toegestaan, dus er moet een vergunningsaanvraag komen", zegt wethouder Robert Meijer.

"Het college staat hier niet onwelwillend tegenover", vervolgt Meijer. "Maar er moeten nog wat dingen opgelost worden. De weg is bijvoorbeeld berekend op autoverkeer, niet op vrachtverkeer. Verder is het heel belangrijk hoe de omwonenden van de Schipdijk tegen de plannen aankijken. Zeker in dit specifieke geval."

Onderlinge verhoudingen

Eildert van Wieren, één van de omwonenden aan De Pol, is blij dat er schot in de zaak zit. "Momenteel ervaren we af en toe nog wat overlast, maar dat valt mee als je weet dat dit straks verleden tijd moet zijn", zegt hij.

Ook de onderlinge verhoudingen zijn volgens hem een stuk beter. "Er is een bemiddelings-traject geweest. De gemeente heeft dat door een extern bedrijf laten doen en daarvoor verdient zij een pluim. We hebben nooit iets persoonlijks gehad tegen De Boer, maar wel tegen de bedrijfsvoering", aldus Van Wieren.

De huid niet verkopen

Ook Reinder Auwema, raadsman van hovenier De Boer, toont zich voorzichtig tevreden. "Ik ben blij dat de gemeente nu aanstalten maakt om medewerking te verlenen", zegt hij.