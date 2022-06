Duitsland geeft verdubbeling snelweg ruim baan

De verdubbeling van de snelweg E233 in Duitsland is een stap dichterbij. De Duitse minister Volker Wissing van Verkeer heeft de verbreding van de 'verlengde A37' goedgekeurd. En daar is Ondernemend Emmen erg blij mee.

"We zien de eerste schop in de grond nu echt snel dichterbij komen", zegt Herman Idema, directeur van Ondernemend Emmen. Zijn organisatie pleit namens de ondernemers al lang voor een betere verbinding vanaf Emmen naar Cloppenburg en verder. Het pleidooi wordt gesteund door minister Harbers. In februari zei Harbers schrijft nu in een brief dat hij bij zijn Duitse collega Wissing navraag gaat doen over de verdubbeling van het weggedeelte tussen Meppen en Cloppenburg.

De snelweg die in Nederland als A37 begint wordt zo ook aangesloten op de Duitse snelwegen A1 naar Bremen en de A29 . En daarmee gaat een wereld voor de Emmer ondernemers open, verwachten ze. Als tenminste de laatste hobbel ook goed genomen wordt.

Laatste stap

"Er is nu nog één procedure die afgerond moet worden, het Planfeststellungsverfahren. In die procedure kunnen, simpel gezegd, belanghebbende partijen nog een keer vertellen wat ze van de plannen vinden. En uiteindelijk kunnen ze dan nog naar de hoogste Duitse rechter wanneer ze het er niet mee eens zijn," aldus Herman Idema. Er zijn zeven stukken snelweg in het traject van ruim tachtig kilometer waarvoor die procedure geldt. Voor twee ingewikkelde stukken loopt de procedure al, en Idema denkt dat die binnen een jaar zijn afgerond.

Uren korter

Voor Emmen gaat het dus om een belangrijke snelweg en is het volgens Idema heel goed dat er nu schot in de zaak zit. "Want dan kan nog voor 2030 de regio economisch, maar bijvoorbeeld ook toeristisch profiteren van een geheel vernieuwde route naar Scandinavië en terug."