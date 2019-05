Protest tegen benoeming bestuurder waterschap Hunze en Aa's

Dat meldt RTV Noord . Bruning neemt een zetel in namens het bedrijfsleven.Volgens de bewoners is de benoeming niet correct omdat het waterschap en Nedmag allebei invloed hebben op de bodemdaling in de Veenkoloniën. Nedmag speelt een rol door de zoutwinning in het gebied. In een brief aan dijkgraaf Geert Jan ten Brink wijst inwoner Bé Meiborg op belangenverstrengeling."De brief is op persoonlijke titel verstuurd, maar de bewonersgroep staat achter de inhoud", zegt Meiborg. "Deze twee partijen, de zoutwinner en het waterschap, hebben gedurende de zoutwinning het niet voor elkaar gekregen om het waterpeil adequaat te beheren. De benoeming van de Nedmag-directeur in het waterschapsbestuur is een combinatie van twee verschillende belangen in een persoon. Dat kan niet."Waterschap Hunze en Aa's ontkent dat er onrechtmatig gehandeld is bij de benoeming van Bruning. De Nedmag-directeur zelf snapt de gevoeligheid, maar zegt zich netjes aan de regels te houden. Bij zaken waar het bedrijf uit Veendam en het waterschap elkaar tegenkomen, zal hij zich afzijdig houden.