'Kabinet erkent dat Dutchbat in 1995 op onmogelijke missie is gestuurd naar Srebrenica'

Het is voor het eerst dat het kabinet op deze manier door het stof gaat voor de Srebrenica-missie. Begin vorig jaar beloofde toenmalig minister Ank Bijleveld (Defensie) eerherstel voor Dutchbat III, de veteranen die betrokken waren bij de val van Srebrenica in 1995. Ze kondigde toen een "duidelijke verklaring aan die tegemoetkomt aan het ervaren gebrek aan erkenning en waardering".

Dat gebeurt zaterdag op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Ongeveer de helft van het Dutchbat III-bataljon - zo'n vierhonderd veteranen - is daarbij aanwezig. Ze kregen eerder een symbolisch bedrag van 5.000 euro voor genoegdoening. Of Rutte bij de bijeenkomst ook formele excuses zal maken, is onbekend.