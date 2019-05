Sportcast #38: Dick Lukkien verdient een standbeeld in Wildlands

Tegen Willem II speelde de Drentse promovendus zich veilig en is een nieuw seizoen op het hoogste niveau een feit. Een knappe prestatie van het team en trainer Dick Lukkien in het bijzonder. Hij werd niet genomineerd voor de Rinus Michels Award, maar verdient wel een standbeeld. Dick Heuvelman weet wel waar: "Lukkien verdient een standbeeld in Wildlands, dat trekt meer mensen."Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)Dick Heuvelman (sportgeweten)René PosthumaDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.